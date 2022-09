Les travaux de démolition place Rogier font le buzz: «Une solution à la belge!»

Les travaux de démolition sur la place Rogier à Bruxelles font parler d’eux ces derniers jours...

Des images des travaux de démolition sur la place Rogier sont devenues virales sur les réseaux sociaux, rapporte HLN. Et pour cause : on y voit un bulldozer dans un conteneur, lui-même suspendu à une grue !

"Oh, quelle belle solution à la belge", plaisante un internaute. Selon l’entreprise De Meuter, cette « solution » est tout à fait légale. "C'est la procédure standard normale et le moyen le plus sûr de procéder", a-t-elle communiqué.