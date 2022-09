La radio bruxelloise BX1 se lance dans le DAB+ et étend sa plage de programmation

Le média bruxellois de proximité BX1 a lancé lundi sa radio en DAB+ sur Bruxelles et le Brabant Wallon. Disponible depuis trois ans, uniquement sur le web, BX1 en mode radio annonce une programmation quotidienne inédite de 15 heures.

Pas une mais bien deux améliorations ! Non seulement, la radio de proximité BX1 a lancé ce lundi son émission en DAB+ et enrichira fortement sa programmation.

Au niveau contenu, la radio de proximité revisitée continue d’offrir de l’information bruxelloise, sur la plage horaire du temps de midi (12h30-13h30), en attendant l’avènement d’une émission matinale en janvier prochain.

Conformément à la stratégie multi-média de BX1, l’actualité sera également portée en radio DAB+ par la diffusion du journal de 18 heures et de magazines TV d’information. Chaque samedi, l’émission TV «Les experts» sera primodiffusée dès 11h en radio. La radio DAB+ de BX1 réserve aussi une large place à la culture, à travers une émission quotidienne baptisée «Le brunch» et un journal quotidien de l’information culturelle francophone.

Elle propose 100% de musiques créées par des artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles, «en contrepied total avec les chaînes privées et même la RTBF», à en croire le directeur général de BX1, Marc de Haan.

Une programmation inédite

Pour prendre le pouls du cœur de Bruxelles, l’émission «Bruxelles vit», sera organisée de 13h30 à 15h. Sans être exhaustif, on citera encore l’émission pour enfants baptisée «Kidzik» programmée les samedis et dimanches, de 7h à 11h, et une autre consacrée, le samedi, aux artistes réfugiés.

BX1 est désormais diffusée en DAB+, sur un des Mux opérés par la RTBF et qui couvre Bruxelles et le Brabant wallon.

La web radio de BX1 a été lancée en septembre 2019 grâce au soutien du collège de la Commission Communautaire Française (Cocof). BX1 n’a pas obtenu de fréquence en FM analogique, le CSA ayant estimé qu’un média de proximité ne pouvait recevoir une fréquence FM parmi les radios privées ou indépendantes.

En décembre 2021, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a autorisé la diffusion de BX1 en DAB+ et demandé à la RTBF de mettre à sa disposition une fréquence.

Selon Marc de Haan, cette expérience pilote pourra, le cas échéant, être étendue aux médias de proximité wallons.