La BD à l’honneur dans le quartier européen à Bruxelles la semaine prochaine

L’association des commerçants du carrefour Jean Monnet (ACCJM) organise une semaine « BD et tables gourmandes » dans le quartier situé derrière le Berlaymont.

Toute cette semaine, le quartier européen vivra à l’heure de moments festifs entre la BD et la cuisine de qualité. En effet, dans une dizaine d’établissements et de restaurants situés à l’arrière du Berlaymont (rue Archimède, rue Stévin et rue Franklin), la BD sera mise à l’honneur, en tout cas celle qui prône l’art de la table en tant qu’art de vivre.

Du 26 au 30 septembre, vous serez accueilli dans ces lieux par des illustrations et des personnages de bande dessinée qui vous inviteront à suivre leurs recommandations pour tel ou tel plat de choix et pour découvrir telle ou telle boisson qui, le tout subtilement assemblé, devraient vous procurer d’agréables plaisirs de bouche et d’esprit.

Et, dans la foulée, tout sera mis en œuvre pour permettre aux mordus de la BD de rencontrer Aurelia Aurica qui se fera un plaisir de leur dédicacer le vendredi 30 septembre sa dernière création « La vie gourmande » (Casterman). Ces séances de dédicaces se passeront dans deux établissements qui seront annoncés sur la page Facebook « European Citizens Corner – ACCJM ».

Dans le quartier, affiches, banderoles et calicots feront promotion de cette célébration de la BD et des tables gourmandes. Une bonne manière de « digérer » l’entrée dans l’automne de la plus festive des manières dans le quartier européen.