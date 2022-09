Montant record pour la 5e édition de Run to kick, avec Angèle, au Heysel

Angèle et Niels Destadsbader ont conjointement donné le coup d'envoi de la 5e édition de la course solidaire Run to kick au pied de l'Atomium ce dimanche. Avec l'aide de plus de 1.600 coureurs, KickCancer a réussi à récolter 1, 002 million d’euros.

*** **** ****** ************ ********* ** * ******* ** ********* ************* ****** ** *********** *** *********** ********* ** ** ********* ** ******** ** ****** ** ********* ** ****** ************ *** ** ******** **** ****** ** ********* ************* ***** **** ******* ******* **** ********* ********* *** *** ***** ********** ** ******** ** ******** ***** *** *** ***** ************* *** *** ***** ** ******* *** *** ******** ** ** ** * ** ** ** ************ **** ** ********* ***** *** ********* ******* *********** ****** ** ***** ******* ***** *** **** ****** ******* ******* * *** **** ***** ******** ** *********** ******* ****** ********** **** ************** ****** ****** **** ***** ** ******** ** ** ********* ***** ********** ************ ****** ************** *********** ** **** **** ** **** ** ****** ** ************ *** ***** **** ********** **** **** ** ***** ******* ****** ** ** **** ******** ****** ********* ******** ** ** ***** ******* ** *********** ** ***** ***** **** *** ****** *** **** ** ********** ************** *********** ************** *** ***** *** ****** ***** *** ****** ***** ** **** **** ************** ** **** *** ***** ** ** *************** * ********* ** ********* ************ *** ** **** *** *** ****** ********* **** ** **** **** *** ******* ** *********** ******* ** ******** ******* **** ** ********* ****** ************* ** ******** ** ** * ** ** *********** ***** ********* ***** ** **** ********* ** ** **** ** ******* ** **** ** **********