Un duplex en feu à Ixelles: «Cela prouve l’utilité vitale d’un détecteur de fumée»

Un incendie a eu lieu ce dimanche matin dans un duplex situé au 3e et dernier étage d’une maison de l’avenue Brugmann, à Ixelles…

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce dimanche matin, vers 09 h 50, pour un incendie qui était en cours dans un duplex situé au 3e et dernier étage d’une maison de l’avenue Brugmann, à Ixelles. « Les habitants présents avaient déjà évacué. Le trafic des trams a été interrompu et le courant des lignes aériennes coupé pour pouvoir travailler en toute sécurité avec les auto-échelles. La porte blindée d’accès au duplex a été forcée et il y a en même temps eu pénétration par la fenêtre du duplex pour commencer l’extinction. Le feu a rapidement été maîtrisé et est d’origine accidentelle », indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

« L’alerte donnée par un voisin »

« Le duplex est inhabitable et actuellement sans locataire. Après vérification, les autres occupants ont pu regagner leurs appartements. L’alerte à la centrale 112 a été donnée par un voisin alerté par le déclenchement du détecteur de fumée présent dans l’appartement sinistré. Cela prouve l’utilité vitale d’un détecteur de fumée. Son déclenchement a permis l’arrivée rapide des pompiers sur place, l’évacuation rapide des habitants et a également limité les dégâts causés par l’incendie, le feu ayant pu être tué dans l’œuf », souligne Walter Derieuw.