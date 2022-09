L’agence Standard&Poors maintient la notation de la Région bruxelloise

Cette note est une évaluation annuelle de la solvabilité. L'agence de notation maintient la note précédente AA- pour la Région de Bruxelles-Capitale, qui perd toutefois la perspective « stable ».

Le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz (VLD), a déclaré : « Je suis satisfait que la note AA tienne bon malgré ces temps très agités. Non seulement nous avons connu une crise sanitaire sans précédent au cours des deux dernières années. Avec la guerre en Ukraine et la crise des réfugiés qui en résulte, les temps et les perspectives financières et budgétaires restent incertains. En effet, à cela se sont ajoutés la crise énergétique, l'inflation galopante et la hausse des taux d'intérêt. »

S&P apprécie néanmoins l'approche de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'endettement et sa capacité de gestion. Avec, entre autres, l'introduction de spending reviews et un effort soutenu en matière de dépenses, S&P estime qu'il sera encore possible de revenir à l'équilibre budgétaire d'ici 2024.

« Avec des efforts supplémentaires, le gouvernement bruxellois peut retrouver cet équilibre selon sa propre voie de budgétisation pluriannuelle. C'est et cela reste la boussole que je garde à l'esprit en tant que ministre du budget », a déclaré le ministre Gatz.