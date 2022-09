Bruxelles: François De Smet candidat à sa propre succession à la tête de DéFI

Le président de DéFI François De Smet est candidat à sa propre succession à la tête du parti, a-t-il annoncé vendredi soir. L’élection aura lieu le 4 décembre prochain.

Depuis ce vendredi et jusqu’au 30 septembre, les candidatures sont ouvertes pour l’élection à la présidence du parti, qui aura lieu le 4 décembre. « Oui, et ce n’est pas une énorme surprise, je crois. (…) Selon les choix que nous allons faire durant ces dix ans, c’est toute l’histoire des 30, 40, 50 ans à venir qui va se déterminer. Et, très modestement, je pense que Défi, en raison des valeurs que nous portons, a un rôle à jouer dans cette histoire et je pense pouvoir aider ». François De Smet dit vouloir faire de Défi le premier choix des électeurs et non le deuxième.

François De Smet est candidat à sa réélection pour un mandat de quatre ans au lieu de trois. Il avait succédé à Olivier Maingain en 2019.