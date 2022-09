Disparition de Natacha de Combrugghe au Pérou: un squelette complet retrouvé

Nous apprenons qu’un corps a été retrouvé près d’un crâne précédemment découvert.

Non seulement un crâne, mais maintenant un squelette complet a été trouvé au Pérou dans la région où la touriste belge Natacha de Crombrugghe a disparu. Les restes ont été transférés à la ville d’Arequipa pour une enquête plus approfondie, mais il est encore loin d’être clair s’il s’agit de la touriste belge ou non.

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier 2022. La touriste belge effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3.000 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule, le 24 janvier vers 05h00, pour aller contempler le canyon de Colca, l’un des plus profonds du monde.

En début de semaine, il a été signalé que des pêcheurs du district de Huambo avaient trouvé un crâne. La presse péruvienne a fait le lien avec la disparition de Natacha de Crombrugghe et a indiqué qu’il n’était pas exclu que les restes appartiennent à la touriste disparue. Les parents de la jeune fille en doutaient. Selon eux, il s’agissait d’un vieux crâne macabrement associé à des os de rames ou de bois.

Vendredi, des précisions ont été apportées sur la découverte. La récupération du crâne en question a révélé qu’il se trouvait entre des rochers. Au sommet de ces rochers se trouvaient quelques morceaux de bois qui avaient pu s’échouer sur le rivage et qui donnaient l’apparence d’un squelette partiel. Sous les rochers, le squelette appartenant au crâne a été trouvé.

Toutes les dépouilles ont été récupérées et transférées dans la ville d’Arequipa, où elles seront soumises à une autopsie et à des tests ADN. Selon les parents de Natacha de Crombrugghe, aucun élément ne permet actuellement de dire avec certitude si le corps retrouvé appartient ou non à leur fille.

Le parquet fédéral ne commente pas la découverte pour l’instant.