Plus de la moitié des ménages n’a pas de voiture en Région de Bruxelles-Capitale

Plus de la moitié des ménages en région bruxelloise ne possède pas de voiture, ressort-il d’une étude publiée par Statbel. Il y a 53,7 % de familles sans voiture en Région de Bruxelles-Capitale, contre 25 % en Wallonie et 22,9 % en Flandre.

Parmi les grandes villes du pays, Bruxelles trône en tête du classement avec 61 % de familles sans voiture. Derrière la capitale, Liège (44 %) et Louvain (43 %) viennent compléter le podium. On retrouve ensuite Anvers (42 %), Ostende (41 %), Gand (38 %) ainsi que Charleroi, Namur, Mons et Dinant qui tournent aux alentours des 35 %.

Sur l’ensemble de la Belgique, ce sont 27 % des ménages qui n’ont pas de voiture. Par contre, 47,1 % des familles en possèdent une. Elles sont même 20,3 % à être propriétaires de deux véhicules et 5,6 % à en avoir plus que deux.

« Le type de ménage influence fortement le fait de posséder ou non une voiture », souligne Statbel.

Ainsi, il ressort que 49,3 % des personnes vivant seules ne possèdent pas de voiture personnelle.

Les couples sans enfant vivant sous le même toit, quant à eux, sont 12,6 % à disposer d’une voiture. Le pourcentage descend à 9,6 pour les couples vivant avec au moins un enfant.

En ce qui concerne les familles monoparentales, 50,8 % possèdent une seule voiture, alors que 29,9 % d’entre elles n’ont aucun véhicule.