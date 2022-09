Les syndicats de l’enseignement rappelleront leurs revendications ce mardi

Les syndicats de l’enseignement mèneront une action symbolique mardi devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour rappeler leurs revendications, alors qu’un accord sectoriel se fait encore attendre.

Le front commun syndical, composé de la CSC, CGSP, CGSLB-Appel, du SETCa-SEL et du SLFP, épingle quatre dossiers en particulier: la taille des classes, la nouvelle procédure d’évaluation prévue par le gouvernement, la réforme de l’enseignement qualifiant et la surcharge administrative.

Début juillet, après plusieurs mois de négociations avec le gouvernement et trois grandes manifestations à Bruxelles, Mons et Liège, les syndicats enseignants avaient finalement rejeté d’une seule et même voix le projet d’accord sectoriel proposé, y voyant trop peu de mesures concrètes.

Les représentants du personnel enseignant n’ont «souhaité perturber ni la fin de l’année scolaire 2021-2022, ni la rentrée scolaire du 29 août dernier. Pourtant, la colère et l’insatisfaction sont toujours bien présentes», grondent-ils.

Un jour symbolique

Cette «piqûre de rappel» interviendra le jour de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pendant la traditionnelle cérémonie officielle organisée à l’hôtel de ville de Bruxelles.

«Pendant que le gouvernement sera à la fête, l’Ecole fera la tête !», résument les syndicats qui ont déjà programmé une manifestation dans les rues de Namur le 13 octobre prochain.