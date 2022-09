Stib: des distributeurs de billets dans 6 nouvelles stations de métro

De nouveaux distributeurs d’argent liquide seront installés dans les stations de métro et prémétro au cours de l’automne. Au total, 30 stations de la Stib, dont six nouvelles seront équipées.

Parmi les services dont peuvent bénéficier les voyageurs sur le réseau de transport public de la Stib, les distributeurs d’argent liquide sont particulièrement appréciés. Le contrat actuel étant arrivé à échéance, le 30 juin dernier, la Stib a lancé un appel d’offres pour trouver un nouvel exploitant pour une période de 11 ans. C’est la société Batopin, (conglomérat ING, BNP, Belfius, KBC), au travers de son enseigne Bancontact, qui a remporté le marché.

Six nouvelles stations

Des 29 stations qui disposent aujourd’hui d’un distributeur d’argent liquide, 24 conserveront leurs automates. Étant donné la présence d’autres distributeurs à proximité ou leur faible taux d’utilisation, les distributeurs des stations Saint-Guidon, Heysel, Delta, Demey et Alma ne seront pas remplacés. Des distributeurs Bancontact seront par contre installés dans six nouvelles stations : Trône, Beekkant, Comte de Flandre, Anneessens, Étangs Noirs et dans la future station du métro 3 Liedts. Au total, 30 stations de métro et prémétro seront équipées d’un ou de plusieurs distributeurs de billets. Les stations Clemenceau, Ribaucourt, Gare de l’Ouest, Gare du Nord et Gare Centrale (après travaux) seront directement équipées de deux distributeurs.

Un placement progressif

Le démantèlement des anciens distributeurs a débuté le 9 septembre et se poursuivra jusqu’au 25 novembre. Le planning de placement des nouveaux distributeurs a été coordonné afin de limiter au maximum la période d’indisponibilité des appareils pour les voyageurs. Ce délai variera entre 2 et 6 semaines, en fonction des stations. Les distributeurs actuels resteront opérationnels jusqu’à leur retrait.

Des retraits sans frais

Les clients des banques ING, BNP, KBC et Belfius qui ne paient déjà pas de frais de retrait dans leurs banques respectives ne paieront également pas de frais de retrait en utilisant ces nouveaux distributeurs Bancontact.