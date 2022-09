La brigade anti-agressions de PolBru empêche un vol avec violences

Dans la nuit du mardi 20 septembre au mercredi 21 septembre, un particulier qui aurait menacé un passant avec un couteau a été arrêté.

L’attention d’une patrouille de la brigade anti-agressions a été attirée dans le centre-ville par un particulier qui semblait porter un intérêt particulier aux vélos en stationnement.

Les inspecteurs ont décidé de le suivre et ont également cru voir un couteau sur le suspect. Ce dernier s’est approché d’un passant au niveau du carrefour entre le boulevard de Berlaimont et la rue de la Collégiale. Une confrontation s’est ensuivie entre les deux personnes et les inspecteurs ont vu le suspect sortir le couteau. Les inspecteurs sont intervenus et ont pu maîtriser le suspect.

Grâce à l'action rapide des inspecteurs, un vol présumé avec violences a pu être évité. Après audition, le suspect, en séjour illégal, a reçu une citation pour comparaître devant le tribunal à une date ultérieure.