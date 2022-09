La commune Uccle ouvre une Antenne de Prévention dans le quartier du Melkriek

Ce samedi 24 septembre, le quartier ucclois du Melkriek sera en fête. La nouvelle Antenne de quartier sera inaugurée : un nouveau lieu de proximité pensé pour renforcer la qualité de vie et le sentiment de sécurité des habitants.

« Les habitants nous disent souvent leur sentiment que l’on ne voit pas assez les services communaux dans leur quartier », explique l’échevin de la Prévention et de la Cohésion sociale, François Lambert-Limbosch (Ecolo). Avec cette Antenne de quartier, la première du genre à Uccle, le service de Prévention s’implante très concrètement au cœur de leur vie quotidienne. Ce sera le lieu où évoquer ses problèmes et, aussi, bâtir des projets.

En pratique, l’Antenne de quartier est logée au 5, place Ugeux (1er étage) dans un local mis à disposition par la société de logements sociaux Binhôme, dont de nombreux habitants du quartier sont les locataires. Elle sera accessible au public les mardis, mercredis et jeudis après-midi et ponctuellement à d’autres occasions. Un programme annoncera les activités de l’antenne chaque mois.

Les différents pôles du service de Prévention y assureront des permanences : pour échanger sur le quartier autour d’un thé avec les gardiens de la paix ; pour travailler sur ses difficultés ou une idée avec les éducateurs de rue ; pour rencontrer les médiatrices de la Prévention (questions en matière d’école ou résolution de conflits interpersonnels, familiaux, de voisinage…) ; pour un service de prêt de jeux d’intérieur ou d’extérieur pour les enfants et les ados du Melkriek.

En octobre, l’antenne organisera par ailleurs une action propreté le jeudi 27 et une journée spéciale Halloween le 29. Parallèlement, l’ASBL Le pas (Animation Prévention socioculturelle) organisera dans le même bâtiment (rez-de-chaussée), jusqu’à la fin de l’année, des séances individuelles de soutien scolaire pour les enfants de la 3 e primaire jusqu’à la fin du secondaire. Des matières variées sont au programme dont le français, les maths et les sciences. Les cours, proposés les lundis, mardis et vendredi en fin d’après-midi et le dimanche (10h30 à 14h30) sont accessibles sur inscription préalable auprès de l’ASBL Le pas.