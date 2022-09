La Stib met des navettes à disposition pour le festival Brussel Brost

Brussel Brost, le festival estudiantin, se tiendra le mercredi 28 septembre au Palais 12. À cette occasion, la Stib mettra deux bus navettes en circulation depuis le lieu de l’événement vers De Brouckère et Montgomery

Ces bus circuleront jusqu’à 3 h 30 du matin, afin de permettre aux festivaliers de rentrer chez eux en toute sécurité.

Pour sa 13e édition, Brussel Brost s’associe à la Stib pour permettre aux participants de rentrer chez eux en toute sécurité grâce à la mise en circulation de deux bus navettes. La navette A circulera toutes les 10 minutes vers De Brouckère et la navette B toutes les 12 minutes vers Montgomery.

Se rendre à Brussel Brost grâce au métro, tram et bus

Le festival Brussel Brost aura lieu au Palais 12, facilement accessible en transports publics. Pour s’y rendre, les festivaliers pourront emprunter le métro 6 ou la ligne de bus 83 jusqu’au Heysel, le tram 3 et 7 jusqu’à Esplanade ou encore le tram 9 jusqu’à Roi Baudouin. Ils pourront ainsi se déplacer de manière à la fois écologique et économique, étant donné que les étudiants et jeunes Bruxellois jusqu’à 24 ans y compris bénéficient d’un abonnement annuel au réseau de la Stib à 12 euros par an, soit seulement 1 euro par mois.

Des navettes pour rentrer en toute sécurité

Afin de permettre aux participants de festoyer jusqu’aux petites heures, mais aussi de rentrer sans encombre, la Stib mettra deux bus navettes en circulation. Ils circuleront à partir de minuit et demi et les derniers départs sont prévus à 3 h 30 du matin au Palais 12. Les navettes effectueront deux trajets différents vers les quartiers estudiantins, l’une vers Montgomery via Jette, la Petite Ceinture et Ixelles, et l’autre vers De Brouckère via le quartier Nord.