Disney On Ice de retour à Forest National en 2023 avec une grande nouveauté!

C’est le spectacle familial préféré des Belges : Disney On Ice est de retour en 2023 dans la salle de concert forestoise avec de toutes nouvelles aventures réunissant vos héros Disney préférés.

C’est un moment attendu avec impatience par tous les enfants du royaume. Le retour en Belgique de Disney On Ice et l’installation de la grande patinoire au cœur de Forest National. Sans cesse renouvelés, ces spectacles ont fasciné plusieurs générations d’enfants devenus à leur tour parents voire grands-parents.

Les dates des représentations pour cette édition 2023 sont désormais connues : le 17, 18 et 19 février. Au total, six spectacles animeront les lieux, soit un le vendredi, trois le samedi et deux le dimanche. Aladdin, Raiponce et la Belle au Bois dormant vous emmèneront dans des aventures palpitantes. Embarquez pour un voyage enchanté en compagnie de l’intrépide Vaïana. Plongez au cœur de royaume féerique d’Arendelle et vivez un moment complètement givré en compagnie d’Anna et Elsa sur les mythiques chansons de la Reine des Neiges.

Pour le plus grand bonheur des petites filles, les princesses de Disney font également leur retour : Tiana, Cendrillon et la Belle au Bois dormant. Cerise sur le gâteau et grande nouveauté pour cette nouvelle édition : participez à une fête endiablée en compagnie de Miguel de Coco. Bien sûr, Mickey, Minnie et Dingo seront également présents sur la patinoire de Forest National.

Pour réserver ses places, rendez-vous sur le site de Forest National.