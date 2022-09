Perturbations limitées à Brussels Airport dans le cadre de la manifestation nationale

L’action syndicale menée mercredi en front commun à Bruxelles a eu un impact limité sur le trafic à l’aéroport de Zaventem.

«Tout se passe relativement bien», a indiqué Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. «On observe des retards limités pour un certain nombre de vols, de l’ordre de 15 minutes environ», précise-t-elle. Et la situation ne devrait pas se dégrader dans les heures qui viennent.

TUI fly a annoncé, ce matin, la déviation de neuf vols prévus au départ de l’aéroport de Bruxelles vers celui d’Ostende, en raison de la manifestation nationale. Toutefois, selon Brussels Airport, cette compagnie aérienne est la seule à avoir choisi cette option.

Des milliers de militants syndicaux se sont rassemblés mercredi place de la Monnaie à Bruxelles. Les trois principales organisations de travailleurs du pays, FGTB, CSC et CGSLB, demandent aux autorités des mesures fortes devant permettre aux citoyens de traverser la crise énergétique et de revaloriser leur pouvoir d’achat. Selon le syndicat socialiste et la police bruxelloise, quelque 10.000 personnes étaient présentes pour manifester leur grogne.