L’homme arrêté lundi pour une tentative d’enlèvement à Neder-over-Heembeek libéré

L’homme de 55 ans arrêté lundi matin pour suspicion de tentative d’enlèvement d’un mineur a été inculpé par le juge d’instruction et remis en liberté sous conditions.

Les faits se sont déroulés à l’arrêt de bus Val Maria à Neder-over-Heembeek, lundi matin vers 08h00. Un garçon âgé de 13 ans est descendu d’un bus de la Stib, la société de transports en commun bruxelloise, et s’est précipité dans un autre. Il s’est adressé directement au chauffeur de ce second véhicule, lui demandant de l’aide. Il lui a affirmé qu’un homme le suivait et le lui a désigné. Le chauffeur a alors fermé les portes du bus, empêchant cet individu de monter, et a prévenu la police.

Le suspect, un homme de 55 ans, a été interpellé par la police peu de temps après. Il a été interrogé puis mis à disposition du juge d’instruction mardi. Ce dernier l’a inculpé pour tentative d’enlèvement d’un mineur et l’a libéré sous conditions.