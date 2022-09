Bruxelles: Nuit Blanche devient Art+people by Nuit Blanche

Un retour et du changement, le samedi 1er octobre de 19h à 1h du matin, dans différents endroits.

« L’événement toutes voiles dehors qui embrasait un quartier de Bruxelles jusqu’aux petites heures du matin avait une saveur particulière. Mais il laissait sur le coin des habitants, une intimité qu’on rêvait de tisser. Devant ce constat, il était juste de questionner nuitblanche. », peut-on lire dans un communiqué.

En 2022, nuitblanche pour qui et pourquoi ? « Nous avons rêvé un rendez-vous plus intime qui ferait la part belle au lien social. Un rendez-vous où les citoyen·ne·s de cette ville pourraient s’emparer du processus créatif, en être partie prenante. », explique Delphine Houba, l’échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles.

Sur ces bases de réflexion, nuitblanche devient Art+People by nuitblanche. Il garde la date et les services des compétences de la Ville mais se rapproche des gens. Des férus de création artistique mais aussi des habitants. Il met en exergue des quartiers plus excentrés ou méconnus de Bruxelles-Ville. Il valorise le patrimoine immatériel d’une capitale où se côtoient quelque 180 nationalités.

L’événement devient biennal pour laisser le temps aux créations de prendre corps, et aux habitants de s’approprier le projet. Au sein de ce nouveau concept, on distingue la partie nuitblanche.lab de l’événement Art+People by nuitblanche qui se maintient traditionnellement le premier samedi d’octobre. Le Lab. est la partie explorative. Elle a débuté en amont et a permis d’asseoir les projets.

Lieux

Art+People by nuitblanche est le résultat de cette construction artistique participative. Les lieux : les 5 blocs, la place de Ninove, le parc Fontainas, la place du Jardin aux fleurs, la Tour à Plomb, le MAD, le Nouveau marché aux grains et le local Forum.