Permis d’urbanisme et d’environnement pour le nouveau siège de la VRT

Le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme Pascal Smet confirme les permis pour le siège de la VRT. Les travaux pour le nouveau siège du radiodiffuseur public flamand VRT démarreront en novembre.

Le permis d’urbanisme pour le nouveau bâtiment avait déjà été accordé au radiodiffuseur, mais le permis d’environnement se faisait encore attendre. Ce dernier a également été accordé le jeudi 15 septembre 2022 pour la construction de la future maison des médias. Le projet fait partie du nouveau Media Park sur le site du boulevard Reyers. Les travaux dureront quatre ans au total.

« Le Mediapark deviendra le pôle médiatique et créatif par excellence en Belgique. La VRT et la RTBF joueront bien entendu un rôle central dans l’avenir de ce quartier des médias plein d’effervescence, ils entraîneront de nombreux talents audiovisuels dans leur sillage. La conception ouverte du nouveau siège de la VRT symbolise cette vision ouverte et tournée vers l’avenir portée sur le quartier et la ville. La Région de Bruxelles-Capitale a collaboré étroitement avec la VRT pendant la phase préparatoire et je suis convaincu que Bruxelles et la VRT continueront à se renforcer mutuellement à l’avenir. », a expliqué Pascal Smet, secrétaire d’état à l’Urbanisme et au Patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale.

Selon Rudi Vervoort, ministre-président du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale : « Mediapark.brussels est le projet d’urbanisme de la Région bruxelloise qui transforme l’actuel site fermé du radiodiffuseur public flamand et francophone en un véritable quartier bruxellois. Un quartier ouvert construit autour d’un grand parc public de 9,5 hectares avec le nouveau bâtiment et la tour de la VRT comme points de repère. Un quartier délibérément conçu pour différentes fonctions, telles que des logements, des commerces, des écoles et des entreprises, répondant aux besoins des Bruxellois.es et des navetteurs. Un quartier également axé sur les secteurs des médias et de la création, car la Région bruxelloise veut tirer parti de l’essor de ces secteurs pour stimuler son développement global. »

« La nouvelle maison de la VRT sera la dernière pièce du processus d’innovation que nous menons avec le radiodiffuseur public flamand. Ainsi, dans quelques années, il y aura une toute nouvelle VRT : un radiodiffuseur public moderne dans un bâtiment récent et ouvert qui encourage la coopération, l’innovation et la connexion », estime Frederik Delaplace, PDG de la VRT.

Le consortium VRT Morgen a déposé la demande de permis d’urbanisme le 25 novembre 2021 et celle de permis d’environnement le 1 er juillet 2022. Après l’enquête publique, le permis d’urbanisme a été accordé en juin 2022, mais le permis d’environnement se faisait encore attendre. Les travaux peuvent effectivement commencer en novembre désormais que la Région de Bruxelles-Capitale a également accordé le permis d’environnement.

Début des travaux en novembre

La construction du nouveau bâtiment de la VRT, d’une superficie de 65 000 mètres carrés, débutera en novembre. Le bâtiment sera situé sur le site derrière le bâtiment actuel de la VRT, qui sera démoli. Le bâtiment horizontal, avec un rez-de-chaussée avec mezzanine et trois étages supérieurs, mise sur la coopération. Les vastes espaces de travail comprennent des lieux de rencontre pour les employés de la VRT des différents départements. À l’intérieur et autour du nouveau bâtiment, une grande attention a été accordée à la verdure, avec 5 jardins intérieurs et 5 000 mètres carrés d’espaces verts. Enfin, le nouveau bâtiment se passe à 100 % de combustibles fossiles. L’enveloppe est bien isolée, ce qui minimise les besoins en chauffage. Le gaz naturel ou le fioul ne sont plus utilisés et le bâtiment est entièrement chauffé par la géothermie et les panneaux solaires.