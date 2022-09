À l’occasion de la Semaine du cœur, Uccle organise une conférence sur la santé

Dans le cadre de la Semaine du cœur, la Commune d’Uccle organise, le mercredi 21 septembre 2022, une conférence pour aider les citoyens à évaluer leurs facteurs de risque face aux maladies cardiovasculaires.

Une conférence pensée pour donner aux citoyens tous les outils pour les prévenir et se protéger au mieux des maladies cardiovasculaires. Elle sera animée par le Professeur Antoine Bondue, Directeur du service de cardiologie à l’hôpital Erasme et Directeur du Comité Scientifique de la Ligue Cardiologique Belge, et sera suivie d’un échange avec le public.

Les maladies cardiovasculaires constituent la principale cause de mortalité dans notre société, expliquant 25 à 30 % des décès en Belgique. Responsable de plus de 20.000 hospitalisations par an, leur prévention constitue un enjeu majeur de santé publique, d’autant que les facteurs de risque qui y sont associés sont pour la plupart facilement identifiables et modifiables. Quels sont les facteurs responsables des maladies cardiovasculaires ? Quels sont les moyens d’action à notre disposition ? Quelle part de notre risque est effectivement modulable ? L’hérédité joue-t-elle un rôle important ? Que doit-on mettre en place pour se protéger ? Le Professeur Antoine Bondue, Directeur du service de cardiologie à l’hôpital Erasme et Directeur du Comité Scientifique de la Ligue Cardiologique Belge, tentera de répondre à toutes ces questions.

« La prévention dans le domaine de la santé ne se limite pas aux hôpitaux ni aux personnes actives dans le monde médical. Elle est également l’une des responsabilités du service public et est le meilleur moyen pour que chacun puisse avoir assez d’informations sur les causes des maladies cardiovasculaires et sur les comportements et habitudes à modifier ou à prendre pour limiter les facteurs de risque. Chacun pourra ainsi se responsabiliser et être pleinement acteur de sa santé », commente Daniel Hublet (Les Engagés), échevin de la Santé d’Uccle.