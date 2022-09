À Uccle, le chantier du nouveau Domaine du Neckersgat va bientôt démarrer

Le Domaine du Neckersgat, l’une des maisons de repos et de soins du CPAS d’Uccle connaîtra ces prochaines années un vaste chantier de rénovation. Le chantier planifié sur 3 ans, sera officiellement lancé le 3 octobre 2022.

Les bâtiments existants du Domaine du Neckersgat (anciennement Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre INI), situé au 36 avenue Achille Reisdorff et son parc offrant une belle biodiversité, seront réaménagés dans le respect des contraintes du classement du site comme des besoins (et du bien-être) des résidents et du personnel et des diverses normes environnementales.

Le projet rassemble sur le site un ensemble de services aux personnes âgées : maison de repos et de soins, centre de soins de jour et résidence-service, le tout dans un centre d’hébergement et de soins hautement spécialisé et pourvu des technologies nécessaires à l’accueil des résidents atteints de troubles gériatriques ou de maladies neurodégénératives.

D’un point de vue architectural, trois principes guident ce projet à savoir l’intégration dans le contexte préexistant dont la revalorisation des deux bâtiments classés, un engagement environnemental fort avec le souci de préservation de la faune et de la flore et enfin l’adaptation aux besoins des résidents et du personnel soignant et administratif.

D’un point de vue environnemental, l’accent sera mis sur des prestations énergétiques équivalentes à un bâtiment à « très basse énergie » (nouvelle construction).