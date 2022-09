Francis Amuzu: blessé mais un nouveau contrat en vue à Anderlecht

On en saura davantage ce mardi au sujet de sa blessure.

Alors qu’Adrien Trebel, Benito Raman et Amadou Diawara étaient toujours indisponibles contre le KVK, Francis Amuzu est venu s’ajouter à la liste des blessés après un peu plus d’un quart d’heure de jeu. On en saura davantage ce mardi mais on craint une blessure musculaire qui pourrait l’écarter des terrains durant plusieurs semaines.

Cette blessure d’Amuzu a fait le bonheur de Julien Duranville, mais il faudra veiller à ne pas griller le gamin de 16 ans. Quant à Francis Amuzu, qui n’a jamais eu l’habitude d’arpenter tout le flanc, il s’agira également de le gérer au mieux.

En attendant, Amuzu est sur le point de signer un nouveau contrat revu à la hausse alors que son bail actuel court jusqu’en 2024. On attend un accord pour cette semaine. Pour rappel, Anderlecht avait refusé de laisser partir « Ciske » à Nice pour quelque 10 millions cet été.