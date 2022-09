Dimanche sans voiture à Bruxelles: une journée calme pour les services de secours

Au total, 188 interventions médicales ont eu lieu entre 9h30 et 19h dans la capitale. Si d’année en année les chutes ont largement tendance à diminuer, l’après-midi n’a pas été de tout repos pour les équipes de secours sur le terrain. Explications.

Si le nom de « Dimanche sans voiture » est assez explicite, il existe cependant quelques exceptions et dérogations. Pour le bien de la population, les services de secours en font partie et renforcent même leurs effectifs. Ce dimanche, 30 ambulances, 3 ambulances avec un infirmier spécialisé et 9 SMUR se tenaient prêts à intervenir. Il faut dire que lors de cette journée, la charge de travail peut devenir importante. « Certains malades et blessés qui, en temps normal, se rendent en voiture aux Urgences, font aussi appel à une ambulance pour rejoindre l’hôpital », souligne Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers bruxellois.

Sur l’ensemble de l’événement, soit de 9h30 à 19h, on a dénombré 188 interventions médicales dont 32 pour chutes de vélo, trottinette, etc. « La charge de travail était plus importante durant l’après-midi », glisse le porte-parole des pompiers. D’année en année, on aperçoit cependant que ces nombres sont en baisse. L’année dernière, on comptait 255 interventions dont une centaine pour chutes.

En comparaison avec un dimanche « normal » sur les routes bruxelloises, il y a une semaine (le 11 septembre), les équipes médicales ont dû intervenir 134 fois, soit environ 30 % de moins que lors de ce Dimanche sans voiture.

Malgré la population dépourvue d’un moyen de transport, Walter Derieuw qualifie cette journée de « relativement calme », probablement grâce aux conditions climatiques favorables.