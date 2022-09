Le patrimoine bruxellois a attiré plus de 40.000 visiteurs au cours du week-end

Consacrées cette année à la thématique « traces de colonisation », les Heritage Days/Journées du Patrimoine ont suscité plus de 40.000 visites au cours du week-end écoulé.

«Malgré la pluie, les Bruxellois ont répondu présent: 40.000 visites ont été comptabilisées dont 6.000 programmées dès le 1er jour sur le site internet. Preuve qu’il y avait une forte attente pour l’événement», a commenté le secrétaire d’État bruxellois en charge du Patrimoins, Pascal Smet (One.brussels-Vooruit).

Pour la première fois, plusieurs ambassades ou centre culturels ouvraient leurs portes à l’occasion de ce week-end.

De nombreux lieux, rarement accessibles au public en temps normal, ont très vite affiché complet: les ’Hôtel van Eetvelde et Knuyt de Vosmaer; la Lever House qui abrite la HE2B - ISIB, la Bourse de Bruxelles; le Palais de Justice; l’Ancienne salle de spectacle Aegidium; la Maison Devalck; l’Hôtel Boël.

Le succès de fréquentation a également été observé dans de grands classiques comme le Palais d’Egmont; le Grand Hospice; la Basilique de Koekelberg; Val Duchesse; le Cercle des Amis philanthropes; les Temples maçonniques de la rue de Laeken; le Cercle royal gaulois artistique et littéraire et les ambassades.

D’autres lieux ont eu du succès: les Parlements bruxellois, flamand, de la Fédération Wallonie-Bruxelles; l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles, les Maisons communales de Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre et -Saint-Lambert; la Maisons d’Erasme; le Vieux Béguinage d’Anderlecht; les Musée et jardins David et Alice van Buuren et l’ensemble des musées participants; le Queens Brussels; et la Fondation médicale Reine Élisabeth/CHU Brugmann?

Sans oublier les Halles Saint-Géry où se déroulaient les expositions « Taking the country’s side » et « Queering Brussels ».

Le public a également pris part aux différentes activités proposées, qu’il s’agisse de visites guidées dans les lieux, de promenades à pied, en bus ou à vélo, d’expositions, de rallyes et bien d’autres encore.

Notons l’énorme succès des promenades en bus - qui affichaient complet avant même que les Heritage Days/Journées du Patrimoine ne débutent -, des rallyes ainsi que des circuits à vélo.

Pour sa deuxième édition, le programme OFF offrait, quant à lui, plusieurs possibilités de visites et de nombreux rendez-vous culinaires.