Un incendie dans la maison de repos Arcadia fait un mort à Molenbeek

Ce samedi soir, vers 21h30, les pompiers de Bruxelles ont été appelés pour un incendie dans la maison de repos Arcadia située rue Ferdinand Elbers, à Molenbeek-Saint-Jean. Une assistance psycholgique a été mise en place.

Les hommes du feu sont intervenus samedi soir à Molenbeek-Saint-Jean. Vers 21h30, ils ont été appelés pour un incendie dans la maison de repos Arcadia rue Ferdinand Elbers. L’incendie se situait dans une chambre au 1er étage. « Malheureusement un des occupants a été retrouvé sans vie dans son lit. Son compagnon de chambre a été retrouvé inanimé. Il a été réanimé et transféré dans un état inquiétant suite à une intoxication aux fumées », déclare Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Les secours ont prodigué des soins sur place à 22 personnes au total.

L’incendie était limité à la chambre et a été vite maîtrisé. Le compartimentage comme les portes coupe-feu du home a évité l’évacuation de la maison de repos. Un Poste Médical Avancé a été installé par la Croix Rouge dans l’établissement même. « Plusieurs résidants ont été examinés et soignés sur place par les équipes médicales sur place. Après ventilation et vérification tout le monde a pu réintégrer les chambres », ajoute Walter Derieuw.

L’origine de l’incendie est probablement accidentelle mais reste à déterminer. Quatre autopompes et deux auto-échelles ont été engagées sur place. Les équipes Smur de l’Hôpital militaire, d’Erasme et de Schaerbeek étaient à pied d’œuvre, ainsi que la Croix rouge pour le soutien logistique et plusieurs ambulances 112 des pompiers.

Une assistance psychologique

La police de la zone Bruxelles Ouest avait instauré un périmètre de sécurité et a, ainsi, facilité le bon déroulement des opérations. Un Plan d’intervention médicale a également été déclenché pour la coordination des moyens engagés.

« On voudrait prévenir les proches de la personne décédée mais nous ne parvenons pas à les joindre à ce stade. La police s’occupe de ça en ce moment même », nous commente la bourgmestre socialiste de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moureaux. « On a travaillé toute la nuit, il n’y a pas eu de relogement à faire. Dans les heures qui ont suivi l’incendie, les pompiers ont assaini la maison de repos », poursuit-elle. « Nous avons déjà mis en place une aide psychologique pour le personnel de la maison de repos et les résidents qui sont évidemment choqués par ce qu’il s’est passé. On a aussi fait un travail d’information à destination des autres familles, afin de les rassurer », conclut la bourgmestre Catherine Moureaux.