L’Union face à un véritable test de maturité

Dur retour à la réalité pour l’Union à Eupen. Après la liesse européenne, place au climat glacial du Kehrweg. Un match moins sexy mais tout aussi important…

Six unités engrangées en Europa League, le tout en proposant du beau jeu et en faisant preuve d’audace. Les soirées du jeudi sont belles pour des Unionistes qui se mettent à rêver d’un hiver au chaud au niveau européen. « Mais si nous voulons revivre des matches contre de tels adversaires, il faudra le mériter via le championnat ». Karel Geraerts n’a pas son pareil pour remettre le ballon au cœur des priorités. Du costume de gala, il faudra rapidement passer au bleu de travail pour continuer à faire partie des équipes qui comptent en Pro League. Pour ce faire, l’Union se rend du côté d’Eupen, candidat avéré à la relégation et détenteur de deux maigres victoires depuis l’ouverture de la compétition.

Notons toutefois que l’une d’entre elles a été acquise contre le Club de Bruges de manière convaincante et que, sans un Jean Butez des grands soirs, les Pandas auraient aussi accroché l’Antwerp. Deux références qui prouvent que les Germanophones ne seront pas faciles à dompter et que la bande à Teddy Teuma se devra de faire preuve d’une immense concentration pour ne pas se faire surprendre. En fait, ce match dans un stade souvent glacial s’apparente à un test de maturité pour l’Union puisqu’il devra conserver la même énergie que celle offerte ce jeudi mais tout ne planant pas, pour ne pas risquer de prendre les événements avec désinvolture.

L’autre point soumis à un rude examen sera celui du statut que l’Union commence à avoir auprès de ses adversaires. Bernd Storck l’a déjà dit, son équipe tentera quelque chose au niveau tactique car, de toute façon, « ce ne sera pas à lui de faire le jeu ».

Entendez par là que les locaux risquent d’attendre leurs opposants pour leur faire mal en contre sur la moindre faille offerte par Christian Burgess et ses partenaires. « Nous devrons donc être solides dans tous les compartiments et ce, en dépit de la fatigue liée à notre dernière rencontre. Eupen sera un gros challenge. Ce sera éprouvant pour le mental de mes gars mais je veux la victoire. Si tu veux grandir, tu dois être au rendez-vous ».

Des mots clairs et de nature à motiver des troupes qui pourraient l’être un peu moins en raison de l’ivresse européenne…