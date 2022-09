«Born in Brussels», site à destination des parents et futurs parents

Un nouveau site internet, Born in Brussels, a été mis en ligne vendredi. Il a vocation d’être un outil pour tous les parents, futurs parents et travailleurs du secteur de la périnatalité à Bruxelles. L’idée de regrouper toutes les informations liées à la petite enfance en région bruxelloise est née en 2014. Elle aboutit aujourd’hui à la création d’un site web qui se veut complet et facile à utiliser pour tout parent ou professionnel du secteur.

Le site a été imaginé par trois expertes dans les questions périnatales et pédiatriques, Emmanuelle Van Besien, Sofia Douieb et Rebecca Lévêque, et conçu avec l’aide de divers partenaires tels Hospichild, Bruxelles Social, Bruss’Help ASBL, Brusano ASBL, Volle Maan Expertisecentrum Kraamzorg, l’Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale et Droits quotidiens ASBL.

«Born in Brussels tente de répondre de manière spécifique aux questions que chaque parent, ou futur parent, peut se poser, depuis le désir d’un enfant jusqu’à ses deux ans et demi», ont expliqué les trois coordinatrices dans un communiqué. «Les contenus, bilingues, regroupent de nombreuses thématiques touchant à la santé, au bien-être, aux droits et démarches, au soutien à la parentalité, etc. Elles proposent aussi des bons plans pour les parents et prennent en compte les situations plus spécifiques et difficiles qu’ils peuvent vivre.»

Le site s’adresse aussi aux professionnels du secteur périnatal, que ce soit pour leurs propres besoins d’informations ou pour aider leurs bénéficiaires. Il répertorie notamment les centres ou les associations qui peuvent dispenser aux parents des aides psychologiques, du soutien pour leurs démarches administratives, des aides alimentaires ou matérielles pour leur enfant, etc.

Le site s’adresse à l’ensemble des Bruxellois, avec une attention particulière pour les personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité.