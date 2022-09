L’intensité de travail du parlement bruxellois ne diminuera pas

Le parlement bruxellois qui fait sa rentrée lundi devrait continuer sur sa lancée en termes d’intensité de travail tant la pile de dossiers à (r)ouvrir, à son initiative ou à celle du gouvernement Vervoort, est haute.

Le parlement bruxelloi aura ainsi à examiner quelle suite donner aux auditions sur la neutralité dans les services publics et à une proposition d’ordonnance du MR (opposition) sur le sujet. Il devra tout prochainement se prononcer sur la mise en place d’une commission spéciale -c’est l’option qui semble tenir la corde- consacrée à l’analyse approfondie des Uber Papers qui ont mis en cause les méthodes de la multinationale, en proie à des difficultés pour imposer ses méthodes commerciales à Bruxelles.

L’enjeu sera notamment de vérifier si les jeux d’influence du secteur du transport rémunéré des personnes en sont restés aux limites acceptables du lobbying en vue de la réforme adoptée par le gouvernement et le parlement. On prévoit aussi de tirer un bilan des premières commissions délibératives réunissant des citoyens tirés au sort et des parlementaires. Il n’y aura pas relâche dans le travail de contrôle de l’exécutif et de ses initiatives.

Le gouvernement devra établir dans les prochaines semaines un projet de budget 2023, dans le contexte, non plus d’une, mais de trois crises: corona, guerre, en Ukraine et inflation élevée qui imposeront un certain nombre de mesures d’économie. Le ministre Open VLD des Finances, Sven Gatz entend toujours revenir à l’équilibre d’ici la fin de la législature.

Les députés se montreront également particulièrement attentifs aux arrêtés que le ministre-président Rudi Vervoort (PS) s’est engagé à faire adopter pour permettre la mise en oeuvre de l’ordonnance taxis réformée avant l’échéance de l’ordonnance «sparadrap» en octobre.

Dossiers en attente

Dans un autre registre, Rudi Vervoort devrait atterrir sur une formule de Plan d’Aménagement Directeur Josaphat qui fasse enfin consensus au sein de la majorité.

Le parlement régional continuera à suivre de près le déploiement du plan de mobilité Good Move, cher à la ministre Elke Van den Brandt (Groen), à travers la mise en place progressive des mailles de circulation apaisées dans les communes bruxelloises; et l’élargissement de l’offre de transport de la STIB avec le plan de tram et la capacité supplémentaire des réseaux bus et métro. Le processus est également engagé pour faire en sorte que les pistes cyclables provisoires aménagées dans le cadre de la pandémie deviennent définitives. Mme Van den Brandt veut également s’attaquer aux derniers points noirs de la liste des zones accidentogènes.

Le ministre Sven Gatz veut prolonger la première phase de test de l’application SmartMove à l’automne. SmartMove est l’un des projets belges du plan européen de relance. C’est un projet que le gouvernement bruxellois aimerait à terme voir mis en oeuvre pour faire basculer la fiscalité automobile de la possession à l’utilisation de la voiture à partir du kilométrage effectué. Il n’y a jusqu’à présent pas de consensus entre les Régions à ce propos, mais le ministre Gatz voudrait déjà s’assurer que l’application technologique soit opérationnalisable. Une étude de plus grande ampleur devrait être menée avant l’été 2023.

Le parlement se penchera dans les prochaines semaines sur un autre projet du ministre Gatz consistant à augmenter l’abattement des droits d’enregistrement à l’achat d’un logement en tenant compte, notamment, de la rénovation énergétique dont la majorité des biens immobiliers ont besoin à Bruxelles.

Les élus se plongeront également dans une série de dossiers du ministre Alain Maron (e.a. l’avancement de la stratégie de rénovation du bâti; du plan air climat énergie). Le ministre écologiste veut être prêt cet automne avec un projet d’ordonnance permettant le recouvrement immédiat en cas d’infractions environnementales. Le renforcement du caractère obligatoire du tri des déchets prévu d’ici le printemps prochain ne manquera pas non plus d’alimenter les débats. Au début de l’année prochaine, le projet d’ordonnance sur la 5G devrait également être sur la table du parlement.

À la Commission Communautaire Commune, les députés bruxellois devraient recevoir d’ici l’été prochain les projets de décret et d’ordonnance conjoints pour le plan intégré de la santé et du bien-être.

Le ministre Bernard Clerfayt (DéFI) souhaite mettre en place un dispositif de démocratie participative, un sujet de débat par excellence pour un parlement, et organiser les États généraux tant attendus sur les relations entre la Région et les acteurs locaux (communes, CPAS et intercommunales). Il travaille également sur une coupole de coordination des piscines communale.

En matière d’Emploi et de Formation, il soumettra une réforme des formations en alternance et des titres de services. Il prépare également des textes sur la migration économique et la lutte contre les discriminations à l’embauche.

Il devrait également mettre sur la table du parlement au cours des prochains mois un projet de Code sur le Bien-être animal.

La secrétaire d’État Nawal Ben Hamou (PS) veut revoir l’attribution des logements sociaux et réformer l’allocation de relogement et la procédure d’expulsion d’ici la fin de l’année. En outre, la Commission paritaire locative devrait être mise en place d’ici là.

Dans le domaine de l’égalité des chances, elle prévoit de soumettre au gouvernement bruxellois, avant la fin de l’année, le Plan bruxellois pour le gendermainstreaming et l’égalité Homme Femmes, le Plan pour l’intégration du handistreaming dans les politiques publiques et le Plan de lutte contre le racisme.

La secrétaire d’État Barbara Trachte (Ecolo) proposera cette année une ordonnance sur l’épargne des citoyens comme source de financement des entreprises bruxelloises. D’ici le milieu de l’année prochaine, elle souhaite réformer le soutien aux entreprises.

Le secrétaire d’État Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) souhaite une mise à jour approfondie du code bruxellois d’aménagement du territoire afin de simplifier les procédures et de clarifier les compétences. En outre, il présentera à l’automne un plan d’action pour la décolonisation des espaces publics et prépare «L’année de l’Art nouveau bruxellois» prévue en 2023. Il veut également poursuivre la modernisation de l’infrastructure des pompiers de Bruxelles.