Approbation du Contrat de rénovation urbaine «Autour de la Gare du Midi»

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé le projet de programme de base du Contrat de rénovation urbaine dans les quartiers situés autour de la gare du Midi, sur les communes de Saint-Gilles, Anderlecht et la Ville de Bruxelles.

En avril 2021, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avait décidé de lancer la phase d’élaboration du Contrat de rénovation urbaine « Autour de la Gare du Midi » (CRU 7). Après une année d’étude, il a approuvé, ce jour, le projet de programme comprenant le périmètre opérationnel, le diagnostic du quartier, les fiches descriptives de chacune des opérations et action envisagées, le plan financier global et opérationnel ainsi qu’un rapport d’incidences environnementales.

Dans les opérations phares de ce projet de programme, on retrouve trois grands axes. Le premier concerne l’amélioration et la requalification des espaces publics, notamment l’esplanade de l’Europe, la rue Couverte et les espaces actuellement utilisés pour les excavations du chantier du la ligne de métro 3. Le deuxième axe est relatif à la création d’un nouveau parc rue des Vétérinaires et rue des 2 gares. Et enfin, le troisième consiste en la création d’équipements de proximité (pôle sport et pôle soins dans le petit quadrilatère et un espace d’accueil et d’hébergement pour les MENA côté boulevard du Midi).

De grands défis

La zone de la Gare du Midi, marquée par un manque d’investissements publics dans le passé, a de grands défis à relever. Elle s’avère, dès lors, être une zone idéale activer les leviers de la revitalisation urbaine. On y trouve des bâtiments et boulevards imposants telles que la gare Midi et la petite ceinture, qui fracturent le paysage et rend l’espace public peu accueillant. Par ailleurs, le périmètre manque de services de proximité et d’équipements publics. Pourtant, les possibilités existent pour créer un quartier mixte en encourageant la création de logements (d’abord publics, locatifs et acquisitifs, de type social, assimilé social et moyen).

« Le quartier du Midi a souvent souffert d’un manque d’investissements publics », précise le Ministre-Président Rudi Vervoort. « Grâce au CRU 7, nous allons pouvoir répondre à de nombreux besoins de ce quartier. Lors de l’enquête publique sur le projet de PAD (Plan d’Aménagement Directeur) Midi, un certain nombre de remarques sont ressorties concernant les thématiques de la densité, de l’espace public peu qualifiant ou encore du manque d’espaces verts et d’équipements de proximité. Le CRU 7 constitue déjà une première réponse opérationnelle à ces préoccupations citoyennes. »

« Besoin d’un lifting »

« La zone Midi, véritable porte d’entrée internationale de Bruxelles, ne peut plus attendre et a besoin d’un lifting », glisse le Secrétaire d’État à l’Urbanisme, Pascal Smet. « Aujourd'hui, le gouvernement a adopté des balises et objectifs pour le redéveloppement du quartier. Nous les utiliserons notamment lors des réunions de projet ou lors de l'instruction d'une demande par Urban pour définir à l'avenir le bon aménagement des lieux. »

Ce projet de programme sera à présent soumis à l’enquête publique courant du mois d’octobre 2022 et sera définitivement approuvé au printemps 2023. Le Contrat de rénovation urbaine financera le programme à hauteur de 22 millions d’euros.