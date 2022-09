Voici les informations utiles à savoir pour ce Dimanche sans voiture à Bruxelles

Dimanche sans voiture, c’est déjà dimanche. Mais avant de vous pavaner dans les rues désertes de la capitale, découvrez les dernières informations utiles avant de vous y rendre. Accès, dérogation, parkings, ateliers de réparation : on vous dit tout.

Concrètement, la région bruxelloise sera fermée à la circulation de 9h30 à 19h. La fermeture et la réouverture se feront de manière progressive, attendez-vous donc à d’éventuelles perturbations à ces horaires. Il est également possible que dans certains quartiers, selon les festivités, ces horaires soient prolongés.

Le Dimanche sans voiture s’applique à tout le monde, sauf : transports en commun, taxis, autocars, services de secours, personnes handicapées munies de la carte ou personnes détentrices d’une dérogation, corps diplomatiques et véhicules d’utilité publique ou équipés de plaques TL.

Pour l’occasion, la Stib joue la carte de la gratuité ! Le réseau sera ouvert à tout le monde durant toute la journée et l’offre sera également renforcée pour la plupart des lignes.

Les adresses à savoir

Pour ceux qui désirent rejoindre la périphérie de la capitale en voiture, plusieurs parkings restent accessibles : parking C du Heysel, parking Ceria, parkings Crainhem et UCL à Woluwe-Saint-Lambert, Parking Brico Plan It à Anderlecht, parking Westland Shopping Center et parking Stalle à Uccle.

En cas de souci avec vos freins, roue ou chaîne, trois ateliers de réparation seront installés : au 95 rue Voot à Woluwe-Saint-Lambert, au 40 boulevard du Triomphe à Auderghem et au 171 rue Gray à Ixelles.

Il est toutefois important de rappeler que lors de cette journée, le code de la route est toujours d’application. Certains véhicules disposant de dérogations peuvent continuer à rouler. Pour éviter les accidents, veillez-y.