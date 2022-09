Deux voleurs de GSM qui cherchaient des victimes en rue à Bruxelles ont été arrêtés

Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 septembre, deux personnes ont été arrêtées après un vol de smartphone à l’impasse de la Fidélité. Elles attendaient dehors jusqu'à l'heure de fermeture des bars, à la recherche de victimes potentielles.

Les deux hommes étaient observés attentivement par des policiers de la zone de Bruxelles Capitale Ixelles. Ces derniers ont observé une première tentative de vol qui a échoué. Peu de temps après, le duo s’est approché d’un jeune homme. L’un d’entre eux a saisi la victime par la taille et l’a soulevée, tandis qu’ils fouillaient ses poches. L’un des suspects a sorti le smartphone de la poche de la victime et l’autre s’est éloigné. La victime s’est rendue compte de ce qui se passait, le deuxième suspect l’a alors poussée et a pris la fuite à son tour.

À ce moment-là, les inspecteurs présents de la brigade anti-agressions (BAA) ont décidé d’intervenir. L’un des suspects a tenté de porter un coup de bouteille à un inspecteur, mais il a raté le coup et la bouteille s’est cassée contre le mur. L’inspecteur s’est légèrement blessé à cause des éclats de verre. Le suspect a refusé d’obtempérer et a été arrêté non sans mal. Après une courte poursuite à pied, son complice a également été interpellé. Les deux suspects ont été transférés au commissariat pour audition.

Le smartphone volé a pu être restitué à la victime, mais a été endommagé pendant la poursuite. Les deux suspects se sont vu pris en charge dans le cadre d'une citation police.