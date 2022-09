L’Union poursuit sur sa lancée en Europa League

La joie de Boniface, auteur du but décisif en fin de partie. - Reuters

Menée à deux reprises, l’équipe saint-gilloise a affiché un cœur énorme pour inscrire trois buts et battre Malmö (3-2). Burgess, Teuma et Boniface ont permis à l’Union de continuer à faire la course en tête avec Braga.