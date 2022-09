Mobilisation du 21 septembre: perturbations attendues sur le réseau de la Stib

La Stib s’attend à des perturbations sur son réseau le mercredi 21 septembre, en raison de la journée de mobilisation nationale en faveur du pouvoir d’achat qui aura lieu à Bruxelles.

Les différentes organisations syndicales du pays appellent à la mobilisation le mercredi 21 septembre à Bruxelles. Cette action aura un impact sur la circulation des bus, trams et métros de la Stib. Certains véhicules pourraient ne pas sortir des dépôts ce jour-là. La société de transports en commun s’excuse d’ores et déjà pour les difficultés rencontrées par ses voyageurs et invite ceux qui le peuvent à recourir à des alternatives aux transports publics pour se déplacer. La tenue du rassemblement syndical place de la Monnaie risque également de provoquer des embarras de circulation sur les lignes qui passent dans ce quartier.

S’il est impossible, à l’heure actuelle, d’estimer l’ampleur des perturbations, la Stib mettra tout en œuvre pour dépanner ses clients en fonction des moyens humains disponibles. Dans la mesure du possible, les lignes les plus fréquentées seront privilégiées ainsi que la couverture d’un maximum de quartiers.

La Stib informera ses voyageurs en temps réel, mercredi, tout au long de la journée. Toutes les informations seront disponibles sur le site internet, l’application mobile ainsi que sur les médias sociaux Facebook (facebook.com/lastib) et Twitter (@STIBMIVB).

Le Customer Care sera également accessible, dès 6 h du matin ce jour-là, afin de répondre aux questions des voyageurs, par téléphone au 070 23 2000, ainsi que sur les médias sociaux.