La 24e édition des Fêtes Médiévales de Forest est de retour après 2 ans d’absence

La commune de Forest, en collaboration avec l’asbl Regal, organise la 24e édition des Fêtes Médiévales les 16, 17 et 18 septembre dans le cadre historique de l’Abbaye de Forest.

Les Fêtes médiévales de Forest, événement devenu incontournable au fil des ans, revient après 2 années de pause forcée. « Nous sommes ravis de pouvoir enfin réorganiser les fêtes médiévales qui ont manqué à de nombreux Forestois. Plus qu’un simple événement, ces fêtes sont une véritable tradition forestoise qui nous rassemblent et nous permettent de partager un moment de convivialité », indique Charles Spapens (PS), échevin notamment en charge des Événements.

L’inauguration officielle des médiévales est prévue le samedi 17 septembre à 11 heures avec le départ d’un cortège depuis la place Saint-Denis. Cependant, dès le vendredi 16, vous aurez l’occasion de profiter d’un marché, d’activités pour enfants ainsi que de concerts sur podium entre 17 et 23 heures.

Durant tout le week-end donc, vous pourrez découvrir des démonstrations de métiers d’antan et une multitude d’animations pour petits et grands. De nombreux artistes se produiront sur scène parmi lesquels « Cradem » et sa troupe emblématique mêlant chant, danse, lutte d’épées et acrobaties, « Maisnie Hellequin », trio de musique médiévale et traditionnelle ou encore « Vizara », groupe belge de chant médiéval. Plusieurs milliers de personnes sont attendues sur les 3 jours de festivités.