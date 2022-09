Coline, 17 ans, droguée puis décapitée: scène d’horreur à Kraainem et MMS troublant

Coline, 17 ans, et sa maman Magali, 46 ans, ont été assassinées chez elles.

On en sait plus sur l’enquête du meurtre de Coline et de sa maman à Kraainem, ainsi que sur les éléments qui ont permis aux enquêteurs de coincer les trois présumés auteurs. Leur détention préventive a été prolongée ce mardi. Révélations...