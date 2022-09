Broos: «Michel Verschueren a fait d’Anderlecht un vrai club pro à tous les niveaux»

C’est aussi bien en tant que joueur et qu’entraîneur qu’Hugo Broos a connu Michel Verschueren à Anderlecht.

Hugo Broos connaissait bien Michel Verschueren. « Il est arrivé au Sporting (1980) que j’étais joueur et il était toujours en poste quand je suis revenu comme entraîneur (2002) », explique l’actuel sélectionneur de l’Afrique du Sud. Mais ça ne s’arrête pas là. « On habitait tous les deux à Grimbergen et on se croisait presque tous les matins quand on partait, lui au RWDM et moi à Anderlecht. Il y avait un vrai respect mutuel entre nous, je dirais même un peu d’amitié. On est d’ailleurs toujours resté en contact. Quand j’ai été fait citoyen d’honneur de Jabbeke (2017), je l’avais invité à la cérémonie et, alors qu’il avait été opéré quelques semaines plus tôt et qu’il n’était pas trop bien physiquement, il m’avait fait la surprise de venir. Cela m’avait fait énormément plaisir et ça démontre bien l’homme qu’il était. »

Au-delà de l’homme, il y avait également le manager. Qui était donc là lorsque Hugo Broos a quitté Anderlecht pour rejoindre Bruges (1983). « Non, il ne m’a pas mis dehors », sourit Broos. « J’étais au Sporting depuis 1970 et je n’étais plus titulaire. Je voulais donc partir et la direction mauve a parfaitement collaboré avec son homologue brugeoise. » Outre son cas personnel, le septuagénaire souligne l’importance du rôle joué par Michel Verschueren. « Quand il est arrivé, on a de suite compris qu’il allait mettre les points sur les i. Il a fait d’Anderlecht un vrai club pro à tous les niveaux. Vous savez, j’ai connu l’époque où on allait encore chercher notre salaire au guichet. Le nouveau stade, au milieu des années 80, c’est notamment lui qui a poussé pour le faire construire. Grâce à ça, le Sporting a pris dix ans d’avance sur ses rivaux. Et enfin, Constant Vanden Stock et lui étaient de vrais connaisseurs du foot, ça faisait une grosse différence. Il aura été l’un des piliers des succès mauves. »