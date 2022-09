L’hommage de Vincent Kompany à Michel Verschueren, «un grand leader du foot belge»

Kompany a fait ses débuts à Anderlecht sous la direction de Michel Verschueren, décédé ce mercredi à l’âge de 91 ans.

Le football belge et plus particulièrement Anderlecht pleure le décès de Michel Verschueren ce mercredi. Vincent Kompany, ancien joueur et entraîneur des Mauves, s’est joint aux multiples hommages à « Mister Michel ».

« La nuit dernière, nous avons perdu l’un des grands leaders de l’histoire du football belge », écrit Kompany sur les réseaux sociaux. « M. Michel a mené à lui seul le football belge vers la modernité et a fait du RSC Anderlecht un nom connu en Europe, sur et en dehors du terrain. Aujourd’hui, le club s’appuie toujours sur l’héritage qu’il a créé. »

L’ancien Mauve salue la mémoire d’un homme « unique en son genre ». « Un manager de club dévoué, intelligent et décisif, et surtout : un fidèle serviteur des valeurs fondamentales du club. On n’en fait plus des comme lui de nos jours. Ce fut un honneur d’avoir joué pour le RSCA sous sa direction. Je suis de tout cœur avec Michael et le reste de la famille, qui ont souffert de la perte de deux parents bien-aimés en un temps trop court. Mes sincères condoléances à vous tous. M. Michel, puissiez-vous reposer en paix. »