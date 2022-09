Franky Vercauteren: «Michel Verschueren a fait énormément pour moi»

Les hommages sont nombreux à l’égard de « Mister Michel », décédé ce mercredi à l’âge de 91 ans.

Franky Vercauteren a très bien connu Michel Verschueren, lors de la grande époque des Mauves. Le décès de Mister Michel l’a profondément touché.

« Mister Michel est quelqu’un que j’ai toujours beaucoup respecté pour sa correction et son travail », soulignait l’ex-petit Prince du Parc. Pour son côté humain également.

« Jamais je n’ai eu de problèmes avec lui, même pas dans les moments difficiles et décisifs. Il me suivait partout ou je travaillais pour me féliciter ou pour me souhaiter bonne chance. Nous sommes restés en contact pendant des années, ce qui est très rare dans ce milieu. »

« Nos échanges n’étaient jamais très longs, mais ils étaient toujours positifs », poursuit Vercauteren. « C’est un grand Monsieur, qui a fait beaucoup pour Anderlecht et… pour moi. Je lui dois énormément. Tous les dirigeants actuels, quels soient leurs clubs, peuvent prendre exemple sur lui. »