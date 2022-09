Les chèques sport sont de retour à Anderlecht

À l'initiative de l'échevin des Sports Julien Milquet, des chèques sport d'une valeur de 75 euros sont mis à la disposition des jeunes Anderlechtois qui souhaitent s'inscrire dans un club sportif anderlechtois entre le 5 septembre et le 18 novembre.

Les chèques sport donnent droit à un remboursement forfaitaire de 75 euros sur le coût d'une affiliation à un club sportif anderlechtois reconnu par la Commune et dont les activités sont exercées sur le territoire anderlechtois. Ces chèques sont réservés aux jeunes Anderlechtois (nés entre 2004 et 2019 inclus) dont les familles ont des revenus limités et aux jeunes qui sont en situation de handicap, sans critères de revenus.

« Depuis des années, le service des Sports s'engage à développer et à promouvoir le sport à Anderlecht, à tous les niveaux et pour tous. Avec ces chèques sport, d'une valeur de 75 euros pour la deuxième année consécutive, nous voulons encourager les jeunes, en particulier ceux issus de familles modestes ou en situation de handicap, à se mettre au sport en leur donnant accès à un éventail d'activités à un prix démocratique », précise l'échevin des Sports Julien Milquet (Les Engagés).

« L'accès au sport pour tous et toutes est une priorité à Anderlecht. Avec les chèques sport, comme également avec les investissements importants dans les infrastructures sportives, nous soutenons la pratique du sport pour tous les Anderlechtois », ajoute le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps (PS).

Par ailleurs, le service des Sports a démarré son programme sportif pour la saison 2022-2023 : yoga, futsal, escrime, amélioration de la condition physique, escalade, Jiu Jitsu, Qi Gong, ... il y en a pour tous les goûts !

Les chèques sports seront disponibles du 5 septembre au 18 novembre. Ceux et celles qui souhaitent y avoir recours peuvent prendre rendez-vous via le 0499 96 62 46. Les informations détaillées se retrouvent sur www.anderlecht.be/fr/cheques-sport.