Semaine de la Mobilité 2022: «Faisons de Bruxelles une ville pour les enfants»

Une ville adaptée aux déplacements des enfants, c’est donc la thématique de la Semaine de la Mobilité qui a lieu du 16 au 22 septembre, avec le traditionnel « Dimanche sans voiture » le 18 septembre.

Cette semaine sera donc l'occasion de mettre en valeur les initiatives améliorant la mobilité des enfants et l'inclusion de l'enfant dans l'espace public. Le thème central de cette semaine bruxelloise est « Pour une ville enfants admis ». En cette Semaine de la Mobilité, les enfants sont en effet à l'honneur à Bruxelles.

« Une ville ne peut être bénéfique pour tous que si ses enfants peuvent se déplacer librement et en toute sécurité. Un certain degré d'autonomie, des jeux en plein air sans souci et suffisamment d'exercice sont essentiels pour que les enfants grandissent en bonne santé et soient heureux. Et des enfants heureux et épanouis dans l'espace public sont, à leur tour, essentiels pour une ville saine. Actuellement, l'espace public bruxellois exige encore trop souvent que les enfants sacrifient leur autonomie et leurs jeux en plein air. L'équilibre a été perdu : l'importance accordée au trafic motorisé de transit laisse beaucoup trop peu de place à nos citoyens bruxellois les plus importants - les plus jeunes. », peut-on lire dans le dossier de presse de Bruxelles Mobilité.

Qui indique que près de 70% de l'espace public est adapté aux voitures et constitue un danger pour les enfants.

Parmi les 1.219.970 habitants en Région de Bruxelles-Capitale, 275.563 sont âgés de 0 à 17 ans. Ils représentent 22 % des citoyens de la capitale et ont des besoins et des droits de mobilité spécifiques. La Région bruxelloise compte aussi de nombreuses écoles accueillant au total 55.000 enfants dans l'enseignement maternel, près de 100.000 écoliers dans l'enseignement primaire, et 106.000 dans l'enseignement secondaire2 . Au total, plus de 260.000 enfants et adolescents qui totalisent ensemble chaque semaine plus de 2,5 millions de déplacements domicile-école, sans compter leurs autres déplacements quotidiens.

90 % d’élèves sans voiture d’ici 2030

Aujourd’hui, en région bruxelloise, 62 % des élèves du niveau primaire et 84 % du niveau secondaire se déplacent (domicile-école) autrement qu'en voiture au moins 1 jour sur 2. Bruxelles Mobilité ambitionne de porter ces niveaux respectivement à 70 % et 90 % d'ici 2030. La vision de Bruxelles Mobilité sur la mobilité scolaire bruxelloise est la suivante : « Le public scolaire se déplace activement et en toute sécurité ».

Cela signifie que les enfants doivent pouvoir se déplacer activement - à pied, à vélo ou en transports publics - en toute sécurité, depuis leur domicile jusqu'à la porte de l'école. Ces ambitions cadrent avec les objectifs du plan Good Move d'évoluer vers une mobilité plus active pour tous, y compris pour les enfants, ce qui leur permet aussi d'améliorer leur concentration, leur santé et leur autonomie.

« Walk of Fame »

A côté des actions habituelles comme "Au travail sans voiture" et "A pied, à vélo, à l'école", Bruxelles Mobilité organise un "Walk of Fame".

Plusieurs écoles bruxelloises disposant d'une rue scolaire profiteront de la semaine de la mobilité pour afficher la fierté de leurs élèves de venir à l'école en adoptant un mode de déplacement actif. Pour mettre à l'honneur ces jeunes actifs du quotidien, ils et elles dessineront sur le trottoir un "Walk of Fame", à la manière des étoiles d'Hollywood.