Bruxelles appelle 1.000 habitants à participer à la Journée mondiale de la Propreté

Le 17 septembre aura lieu le World Cleanup Day. Cette année encore, la Ville de Bruxelles participe au mouvement et invite habitants et commerçants à descendre dans les rues et dans les parcs pour cette action de ramassage collectif.

L’objectif : y rassembler 1.000 personnes. Cette Journée mondiale et citoyenne de la Propreté est également l’occasion de faire connaissance avec les équipes de la Propreté Publique de la Ville, puisque 15 dépôts ouvrent leurs portes au public.

Dans un communiqué, la Ville de Bruxelles explique que son service de la Propreté publique travaille tous les jours sans relâche pour une ville propre et agréable. Une mission difficile. Jet de mégots, canettes ou dépôts clandestins… de véritables fléaux qui sont évidemment durement taxés, mais la Ville veut également continuer à sensibiliser ses citoyens : le World Cleanup Day y participe. Cette journée est l’occasion pour les personnes du monde entier de s’engager en faveur de la propreté des villes, et un moyen de mettre en lumière le respect de notre environnement.

« Une ville n’est pas salle, elle est salie »

« Nos services travaillent dur chaque jour pour que toutes celles et tous ceux qui viennent, vivent et travaillent, ici, bénéficient d’un environnement agréable. Une ville n’est pas sale, elle est salie. Je me dois également de sensibiliser tous les Bruxelloises et tous les Bruxellois et tous les visiteurs à leur responsabilité. J’invite donc tout le monde à participer au World Cleanup Day, et aller à la rencontrer des agents de la Ville », déclare Zoubida Jellab (Ecolo), échevine des Espaces Verts, de la Propreté Publique et du Zéro Déchet à la Ville de Bruxelles.

Un appel de l’échevine Zoubiba Jellab. - E.G.

Plusieurs possibilités s’offrent aux Bruxelloises et Bruxellois qui souhaitent participer à l’action du 17 septembre. Il peut s’agir d’un simple nettoyage du trottoir ou bien d’une action collective de nettoyage, avec des amis, des voisins, la famille ou une association de quartier dans les rues et parcs de la Ville. Pour soutenir ces initiatives, la Ville de Bruxelles met du matériel de nettoyage à la disposition. Toute personne souhaitant y avoir accès peut en faire la demande en utilisant le formulaire sur https ://www.bruxelles.be/world-cleanup-day.

Dès 10h, les agents de la propreté vous accueilleront dans leur section autour d’un petit drink. À cette occasion, le Manneken-Pis revêtira son habit de balayeur le vendredi 16 septembre.

« L’année passée 1250 personnes ont participé à cette journée citoyenne En 2022, nous espérons battre ce record », conclut l’échevine Zoubida Jellab.