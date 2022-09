Le parc des Colombophiles s’agrandit et fait peau neuve à Anderlecht

Ce vendredi 9 septembre, Bruxelles Environnement a présenté, aux riverains, le projet de réaménagement et d’extension du parc des Colombophiles, « la patch », à Anderlecht.

Situé en bordure du canal, ce site d’une superficie totale de 30.000 m² se compose aujourd’hui d’un ensemble hétérogène de potagers, d’équipements sportifs relativement vétustes et de terrains à l’abandon. Un nouvel espace vert y verra prochainement le jour autour de deux activités majeures - ludique et potagère.

Depuis 2019, une dizaine de nouveaux espaces verts sont sur les rails.

« Cette semaine, avec Bruxelles Environnement, nous avons lancé le début des travaux du nouveau parc Quai des Matériaux, à Bruxelles-Ville, et déposé le permis pour le parc des Colombophiles, à Anderlecht. Créer des espaces de nature, de fraicheur et de détente dans tous les quartiers bruxellois est une de mes priorités pour cette législature car rendre Bruxelles toujours plus verte, c’est la rendre plus agréable à vivre et mieux adaptée face au dérèglement climatique. », explique le ministre bruxellois de la Transition climatique et de l’Environnement Alain Maron (Ecolo)

Concrètement, l’ensemble de la zone sportive actuelle du parc des Colombophiles sera rénovée et restructurée pour créer une zone de sports et de jeux pour tous les âges, allant des abords du bâtiments du Foyer anderlechtois jusqu’au canal. Elle se composera de terrains de sports collectifs (essentiellement basket et mini-foot) ; d’un espace polyvalent dédié aux sports à roulettes (rollers, trottinettes, petits vélos,…) ; d’un rocher de grimpe faisant la transition entre la zone de sport et la zone de jeu ; d’une zone de gazon libre permettant la pratique de sports et de jeux informels, comme le frisbee, le badminton, etc.

Mais aussi d’un parcours linéaire pour les enfants de moins de 12 ans jusqu’au chemin de halage avec divers éléments naturels, comme des agrès en bois. Les terrains de pétanque situés près du restaurant social seront quant à eux maintenus et rénovés. D’autres jeux viendront compléter l’offre (quilles, palet,…), le tout sous un couvert végétal protégeant de la chaleur. Cet endroit central du parc pourra aussi accueillir une guinguette en été ou d’autres animations (bourse aux plantes, activités pédagogiques, contes, etc.).

Potager

28 nouvelles parcelles individuelles de potager seront créées afin de répondre à la forte demande. Le site comptera donc 60 parcelles au total ainsi qu’une activité agricole, probablement maraîchère. Des espaces ouverts plantés d’arbres fruitiers complèteront l’ensemble. Au total, 3.000 m² de haies et 90 arbres seront plantés. Un quart de la superficie sera laissée à l’état naturel pour favoriser la biodiversité et renforcer le rôle de corridor écologique du canal.

Bruxelles Environnement finance la réalisation du projet et gèrera à terme ce nouvel espace vert. Le projet sera prochainement soumis à l’enquête publique. Les travaux débuteront mi-2023 pour se terminer en 2024.