Le monde du sport réagit au décès de Michel Verschueren: «une icône du football»

Depuis ce mercredi matin, le monde du sport belge rend hommage à Michel Verschueren. L’ancien dirigeant d’Anderlecht est décédé à l’âge de 91 ans.

C’est une icône du football belge qui s’est éteinte ce mercredi. Michel Verschueren est décédé à l’âge de 91 ans, laissant derrière lui une énorme carrière à travers de nombreux clubs belges dont Anderlecht.

Clubs, personnalités, internautes. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont rendu hommage à Michel Verschueren. Sur son compte Twitter, Anderlecht présente ses condoléances à la famille et aux amis de Michel Verschueren : « Monsieur Michel, icône de notre club et du football belge, est décédé à l’âge de 91 ans. Sous sa conduite, les Mauves ont remporté 11 titres de champion, trois coupes et la Coupe de l’UEFA en 1983. Le club souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. »

Les clubs de Malines et de La Gantoise ont également réagi. : « Condoléances à la famille, amis et connaissances de Michel Verschueren. Et à toute la famille d’Anderlecht » tweete ainsi le compte officiel de Malines. « RIP Mister Michel, légende du RSCA et icône du football belge » écrit ainsi le club des Buffalos.

Michel Verschueren était aussi une icône bruxelloise. La députée bruxelloise Fadila Laanan tweete ainsi : « Pensées émues à la famille et aux amis de Michel Verschueren, une grande figure du monde du football est partie. »