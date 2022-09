Accident à Koekelberg: le chauffeur de la camionnette ne savait plus sortir

Ce mardi vers 13h05, les pompiers de Bruxelles sont intervenus en raison d’un accident au carrefour formé par l’avenue Seghers et l’avenue de l’Indépendance belge. Une voiture et une camionnette étaient impliquées.

Le chauffeur de la camionnette ne savait plus sortir par ses propres moyens du véhicule. « La paroi entre le poste de conduite et la zone de chargement a été démontée pour évacuer le blessé dans les meilleures conditions possible. Il a été transféré, sous escorte du Smur, vers l’hôpital. Le pronostic vital n’est pas engagé. », a indiqué le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Il n’y avait pas de blessé dans le deuxième véhicule. La police de la zone Bruxelles Ouest a procédé aux constatations d’usage pour déterminer les circonstances de l’accident.