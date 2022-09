Le parc pour chiens à Etterbeek fermé définitivement

Le lieu crée des tensions depuis le début. Après des mois, la commune d’Etterbeek a décidé de fermer définitivement l’espace de liberté pour les chiens au square Léopoldville.

D’abord ouvert à tous, puis réservé uniquement aux Etterbeekois et Ixellois à proximité, le parc pour chiens au square Léopoldville a été l’objet de nombreuses plaintes à cause des nuisances créées par les chiens. Des horaires avaient été définis et le nombre de chiens acceptés était limité. Malgré tout, rien n’y fait, les mesurages (par Bruxelles Environnement à l’automne 2021 et en avril 2022) indiquent toujours que la limite du niveau de bruit est dépassée.

La commune a dès lors décidé de fermer le parc, rapporte BX1. Un processus participatif sera organisé avec les habitants du quartier pour déterminer l’affectation du lieu, assure le bourgmestre Vincent De Wolf (MR).