La 1re appli belge de services de beauté et de bien-être à domicile est bruxelloise!

14/09 08:00 → 14/09 20:00

Un front froid ondulant très actif influencera notre temps, à l'origine de précipitations intenses. On pourra localement relever autour de 50 mm de pluie ou davantage en 24 heures (du mardi soir au mercredi soir), justifiant déjà l'orange pour plusieurs provinces. Par endroits, des orages et des coups de vent seront aussi possibles dans la moitié sud-est du pays. Les zones qui composeront avec les précipitations les plus marquées sont difficiles à prévoir.