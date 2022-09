Jacqueries 2022: «Le plus brusseleir des festivals» de retour le 24 et 25 septembre

Les 24 et 25 septembre, le Quartier Saint-Jacques, au cœur de la capitale, vivra au rythme des « Jacqueries ». Deux jours de concerts, d’animations et de spectacles de rue dans les « strotches » et commerces.

Crieurs, jongleurs, magiciens, musiciens, comédiens… attendent les Brusseleir d’ici et d’ailleurs pour leur faire (re)découvrir leur ville et son indéfinissable Bruxellitude. Organisée par l’Association du Quartier Saint-Jacques et Mistral Event avec le soutien de la Ville de Bruxelles, cette seconde édition des Jacqueries proposera, entre autres nouveautés, des balades contées à la découverte du quartier.

« Bienvenue chez vous ! » C’est avec ces mots que les Jacqueries invitent petits et grands à profiter, gratuitement et au gré de leurs envies, d’un long week-end de musique, d’humour et de poésie. Au programme, des animations, des spectacles, des balades contées dans les rues… En flânant, le public tombera nez à nez avec une fanfare, des bulles de savon géantes, des jongleurs, des magiciens, des échassiers, ou encore des comédiens. Comme les agents moustachus Zeiven n’Alf et Sept et D’mi, tout droit sortis de l’univers de Quick et Flupke.

Nouveauté cette année : des conteurs guideront les visiteurs à travers les ruelles (« strotches ») et les siècles. Des concerts et des animations sont également prévus dans les bars et les commerces du quartier, ainsi qu’un bal folk en pleine rue du midi, et deux moments incontournables à la Vieille Halle au Blés : un concert de la jeune chanteuse belgo-turque Maya Nashoba, et une rediffusion sur grand écran des Adieux de Jacques Brel à l’Olympia. Sans oublier une expo photo d’Eric Ostermann, et l’historien Roel Jacobs qui racontera, avec sa gouaille et son brusseleir, des anecdotes du quartier autour d’une bonne bière.

Tous les renseignements sur stjac.be.