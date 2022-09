Cinq blessés contre Genk: l’Union exhorte ses fans à ne plus lancer les gobelets

Vidéo

C’est par la voix de Siebe Van der Heyden que le club bruxellois a fait passer le message.

Lors du match de l’Union contre Genk ce dimanche, plusieurs supporters ont été blessés suite à des jets de verres réutilisables. Ce lundi soir, Siebe Van der Heyden a exhorté le public à s’abstenir de pareils comportements à l’avenir. « Je suis un peu malheureux aujourd’hui, pas seulement à cause de la défaite contre Genk. Mais aussi à cause de ce qu’il s’est passé en tribunes. J’ai entendu dire que cinq personnes ont été blessées et qu’une personne serait incapable de travailler pendant plusieurs jours, tout cela à cause des jets de gobelets en tribunes. Ce n’est pas ce que nous voulons en tant que club. »

« Nous voulons que ça cesse », a continué le joueur, réputé pour sa proximité avec les fans. « La bière est là pour être bue. Et ces gobelets sont là pour être échangés, pas pour être jetés. »