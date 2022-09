Des fans à Neerpede pour montrer leur mécontentement après la défaite d’Anderlecht

Tout s’est déroulé dans le calme.

Mécontents de la défaite d’Anderlecht du côté de Westerlo et de la crise qui s’installe progressivement au Sporting, une cinquantaine de supporters se sont rendus à Neerpede pour rencontrer les joueurs et obtenir des explications. Quelques « Shame on you » ont été entendus près du centre anderlechtois.

Pointé du doigt pour ses mauvaises prestations, Wesley Hoedt a pris ses responsabilités et s'est adressé aux fans. La police a surveillé les échanges de près. Après la conversation entre le défenseur néerlandais et ses supporters, qui s'est bien déroulée, le calme est revenu à Neerpede.

Lorsque les joueurs ont quitté Neerpede au fur et à mesure, certains fans ont pu prendre des selfies. Sebastiano Esposito, Fabio Silva, Amadou Diawara et Marco Kana, notamment, ont pris le temps de s’arrêter.