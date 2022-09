Ryad violemment attaqué par un chien à Koekelberg

Lundi dernier, un petit garçon a été victime d’une violente attaque du pitbull de ses voisins, annoncent nos confrères de RTL. Le chien a été capturé ce dimanche, a indiqué le bourgmestre de Koekelberg Ahmed Laaouej.

Lundi dernier, le petit Ryad rentre chez lui après l’école, et se prépare pour son cours de karaté. Mais vers 16h, c’est la catastrophe. En sortant de leur appartement situé au rez-de-chaussée, Ryad et sa maman tombent nez à nez avec le pitbull de leur voisin du deuxième étage. Le chien leur fonce alors dessus et la maman et son fils ne savent rien faire. « Il est rentré dans l’appartement et a commencé à littéralement dévorer notre fils. Ma femme le repoussait, mais il revenait constamment à la charge en s’attaquant aux jambes de Ryad, à son ventre et à ses mains. Elle n’a rien pu faire, elle essayait tout juste de protéger son visage et sa gorge », confie Mustapha à RTL.

Ryad ne peut plus se déplacer normalement et il a huit points de suture. Un de ses mollets est touché au troisième degré selon son père, et il se déplace en fauteuil roulant.

« Par arrêté de police, j’ai ordonné la capture de l’animal qui a agressé le jeune Ryad. La police locale et la brigade canine de notre zone ont capturé le chien, lequel sera soumis à l’examen d’un vétérinaire expert pour les suites à donner. Je les en remercie grandement car il s’agit toujours d’une opération délicate. Nous disposons d’un règlement communal très strict concernant les chiens dangereux et potentiellement dangereux. Il n’a pas été respecté et les procédures administratives seront appliquées. », a communiqué le bourgmestre de Koekelberg Ahmed Laaouej.